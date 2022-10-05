МИД Казахстана вызовет посла России для разговора

Представитель Смадияров заявил, что МИД Казахстана вызовет посла Бородавкина для разговора

Посла России в Астане Алексея Бородавкина вызовут в МИД Казахстана в среду, 5 октября, в связи с комментарием официального представителя МИД России Марии Захаровой относительно ситуации с украинским послом Петром Врублевским украинского посла Петра Врублевского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя казахского МИД Айбека Смадиярова.

«Сегодня также посол России будет вызван в МИД Казахстана для разговора», — заявил Смадияров журналистам в кулуарах парламента.

Ранее посол Украины в Казахстане Петр Врублевский покинул Казахстан по требованию властей страны и вылетел в Варшаву. До этого посла вызывали в МИД республики в связи с его призывом убивать русских, озвученным в интервью блогеру Диасу Кузаирову. После этого официальный представитель ведомства Айбек Смадияров заявлял, что Врублевский официально принес извинения за свои высказывания и ушел в отпуск.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что высказывания посла Украины в Казахстане лишний раз доказывают террористическую, античеловеческую сущность Киева.