Молодежь России поздравит учителей с профессиональным праздником

Молодежь России ко Дню Учителя запускает масштабную всероссийскую акцию «Спасибо, Учитель»

Российское движение детей и молодежи, Центр знаний «Машук», а также партнерские некоммерческие организации ко Дню Учителя запускают масштабную всероссийскую акцию «Спасибо, Учитель», которая включает серию мероприятий.

Участники Российского движения школьников запустят масштабную традицию-акцию «Не забывай свою школу». Известные личности, а также участники «БлагоДАРИТЕльного марафона» 5 октября придут в свою школу и поздравят учителей с профессиональным праздником. Кроме того, известные личности возьмут шефство над школой, в которой учились.

Школьники в рамках акции «Дети учителям» сделают подарки учителям, чтобы каждый педагог почувствовал праздник.

Ученики проведут «Нескучные уроки» для учителей и родителей. Обучающиеся поделятся опытом ораторского мастерства, узконаправленными знаниями, а педагоги получат новые гибкие навыки для дальнейшего использования в работе.

В акции «День с учителем» на день к педагогу прикрепят ребят-школьников, которые разделят досуг учителя, помогут в хозяйственных вопросах. Это возможность поближе пообщаться с педагогом и набраться у него житейской мудрости, а также помочь и поддержать.

В рамках акции «Мечта учителя» дети рассказывали про мечты учителей, а Российского движения детей и молодежи исполнят мечты победителей голосования.

Все желающие присоединятся к созданию видеороликов в своих соцсетях: «Спасибо, учитель», «Мой учитель — мой кумир», «Мой любимый учитель». Участники полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» устроят флешбом — прочитают стихотворение «Вы повели нас по дороге знаний...».

В День учителя волонтеры-медики запустят по всей стране акцию «Здоровый учитель». Будут открыты выездные пункты проверки здоровья, проведены психологические консультации, обучающие семинары по оказанию первой помощи и мастер-класс по экстренной психологической помощи.

В регионах России пройдет акция «Классный день». Учителя полностью оставят все домашние заботы и посвятят день себе. Стилисты, визажисты, парикмахеры и другие специалисты из сферы красоты подберут учителям образы для этого праздничного дня.

На территории Центра знаний «Машук» для учителей Донбасса будет организован образовательный заезд. Здесь учителя поблагодарят тех, кто их учил на практике «Мой наставник», для них также проведут командообразование «Педагог будущего» (участники соберут образ педагога и школы будущего) и экскурсионную программу.

Участники всероссийской акции «Спасибо, Учитель» будут публиковать материалы в соцсетях с хештегами #СпасибоУчитель #СпасибоШколе #СДнемУчителя.

