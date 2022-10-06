Медведев заявил о выходе «адских санкций» на восьмой круг

Зампред Совбеза Медведев заявил, что «адские санкции» пошли на восьмой круг

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» пошли на восьмой круг. Об этом он написал в Telegram.

Политик напомнил, что в аду девять кругов, поэтому «резервы еще есть». «Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для "назначенного грешника" — дело пустое. И дорогостоящее», — написал Медведев.

Далее он приводит последствия санкций как для России, так и для всего остального мира. По мнению Медведева, страна научилась адаптироваться к новым обстоятельствам. Он также подчеркнул, что инфляция в России замедляется и «"порвать в клочья" нашу экономику» не получилось. При этом для Запада санкции — «типичный самострел в собственную задницу», считает политик.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть, а также персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, которые «причастны к организации незаконных референдумов на украинской территории».