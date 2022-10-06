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Медведев заявил о выходе «адских санкций» на восьмой круг

Зампред Совбеза Медведев заявил, что «адские санкции» пошли на восьмой круг

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «адские санкции» пошли на восьмой круг. Об этом он написал в Telegram.

Политик напомнил, что в аду девять кругов, поэтому «резервы еще есть». «Пусть наши враги беснуются дальше. Ведь уже давно понятно, что наматывать эти круги без особого вреда для "назначенного грешника" — дело пустое. И дорогостоящее», — написал Медведев.

Далее он приводит последствия санкций как для России, так и для всего остального мира. По мнению Медведева, страна научилась адаптироваться к новым обстоятельствам. Он также подчеркнул, что инфляция в России замедляется и «"порвать в клочья" нашу экономику» не получилось. При этом для Запада санкции — «типичный самострел в собственную задницу», считает политик.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть, а также персональные ограничения против ряда физических и юридических лиц, которые «причастны к организации незаконных референдумов на украинской территории».

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Константин Лысяков
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