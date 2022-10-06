В России отреагировали на введение восьмого пакета санкций ЕС

Депутат Кравченко заявил о высокой адаптивности российской экономики к санкциям

Российская экономика уже давно научилась адаптироваться к санкциям со стороны других стран. Так на введение восьмого пакета ограничительных мер Евросоюза (ЕС) в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«В целом российская экономика показала высокую адаптивность к уже введенным санкциям, ключевые сектора экономики продолжили свое функционирование, и там наблюдается рост и положительная динамика. Вчера об этом и путях дальнейшего развития я разговаривал на "Национальном промышленном конгрессе" с представителями банковского, промышленного и других ключевых секторов экономики. Уверен, что российская экономика не просто готова перестроиться, а прямо сейчас активно это делает», — рассказал депутат.

Наиболее чувствительными могли бы стать ограничения на покупку готовой и полуготовой продукции из стали, пластика и текстиля, если бы не одно «но». Мы активно работаем с понятным и осязаемым результатом над выстраиванием новых торговых цепочек с дружественными и нейтральными странами Денис Кравченко депутат Госдумы

По словам парламентария, то, насколько российская экономика будет способна справляться с ограничительными мерами, зависит от оперативности решений властей страны.

«Воздействие санкций будет обратно пропорционально скорости мобилизации нашей экономики и промышленности. Я сейчас говорю о необходимости институциональных преобразований и алгоритмах принятия решений. Чем быстрее и точнее будут приниматься необходимые меры поддержки и развития бизнеса, тем меньше будет воздействие санкций. А меры эти принимаются. Государственная дума и правительство ведут постоянную работу по обеспечению непрерывного развития экономики», — заключил Денис Кравченко.

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.