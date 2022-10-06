Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В России отреагировали на введение восьмого пакета санкций ЕС

Депутат Кравченко заявил о высокой адаптивности российской экономики к санкциям

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Российская экономика уже давно научилась адаптироваться к санкциям со стороны других стран. Так на введение восьмого пакета ограничительных мер Евросоюза (ЕС) в разговоре с «Лентой.ру» отреагировал заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Денис Кравченко.

«В целом российская экономика показала высокую адаптивность к уже введенным санкциям, ключевые сектора экономики продолжили свое функционирование, и там наблюдается рост и положительная динамика. Вчера об этом и путях дальнейшего развития я разговаривал на "Национальном промышленном конгрессе" с представителями банковского, промышленного и других ключевых секторов экономики. Уверен, что российская экономика не просто готова перестроиться, а прямо сейчас активно это делает», — рассказал депутат.

Наиболее чувствительными могли бы стать ограничения на покупку готовой и полуготовой продукции из стали, пластика и текстиля, если бы не одно «но». Мы активно работаем с понятным и осязаемым результатом над выстраиванием новых торговых цепочек с дружественными и нейтральными странами

Денис Кравченкодепутат Госдумы

По словам парламентария, то, насколько российская экономика будет способна справляться с ограничительными мерами, зависит от оперативности решений властей страны.

«Воздействие санкций будет обратно пропорционально скорости мобилизации нашей экономики и промышленности. Я сейчас говорю о необходимости институциональных преобразований и алгоритмах принятия решений. Чем быстрее и точнее будут приниматься необходимые меры поддержки и развития бизнеса, тем меньше будет воздействие санкций. А меры эти принимаются. Государственная дума и правительство ведут постоянную работу по обеспечению непрерывного развития экономики», — заключил Денис Кравченко.

Материалы по теме:
На санкционных дрожжах. Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
На санкционных дрожжах.Российский рубль рекордно укрепился к доллару. Почему это произошло и ждать ли роста валюты?
21 мая 2022
«Мы адаптируемся ко всему» Об импортозамещении в России
«Мы адаптируемся ко всему»Об импортозамещении в России
25 мая 2022

Ранее Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России из-за начала специальной военной операции на Украине. Среди новых мер — введение потолка цен на российскую нефть, персональные ограничения против физических лиц, запрет на импорт ряда товаров. В Россию также нельзя будет поставлять электронные компоненты, используемые при создании оружия и авиации. Помимо этого, вводится запрет на оказание российским компаниям финансовых, юридических и IT-услуг, а также на предоставление криптокошельков.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Матвиенко назвала условие прекращения военных действий на Украине
США решили запастись лекарствами для лечения лучевой болезни
Власти российского региона пообещали подарить дрова родственникам мобилизованных
Терапевт рассказал о пользе комнатных растений для работы мозга
В России отреагировали на введение восьмого пакета санкций ЕС
Минобороны заявило об отбросе ВСУ от линии обороны российских войск
Россиян предупредили о вредоносной рассылке под видом повесток
Появились подробности самоубийства бывшего ректора ВГИКа Александра Новикова
В Кремле объяснили решение ОПЕК+ снизить добычу нефти
Лукашенко запретил ценам расти
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.