Раскрыта судьба посольств ДНР и ЛНР после вхождения регионов в состав России

Посол ЛНР Мирошник: посольства республик Донбасса будут работать в переходный период

Посольства Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в ближайшее время продолжат работу, несмотря на вхождение регионов в состав России. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил посол ЛНР Родион Мирошник. Он также рассказал о дальнейшей судьбе посольств республик.

«Представительство здесь необходимо, особенно в переходный период, когда нам необходимо отладить все взаимоотношения с федеральным центром, сформировать вертикаль власти, выстроить все социальные, экономические, культурные взаимоотношения», — рассказал он.

Представительство здесь жизненно необходимо, это упрощает жизнь любой территории, которая только входит в состав Российской Федерации. Это важно в той конфигурации, которая сейчас выстраивается Родион Мирошник посол ЛНР

В документах о вхождении новых субъектов в состав России сказано, что переходный период продлится до 1 января 2026 года. По словам дипломата, он по-прежнему пока исполняет обязанности чрезвычайного полномочного посла.

«У меня достаточно работы сейчас. У нас только вчера начались какие-то процессы, а именно после начала трансформации был назначен временно исполняющий обязанности главы республики, только начинает формироваться вертикаль, интегрируется российская система власти. Удалось закончить дела, которыми мы занимались раньше, договориться с нашими партнерами, с которыми мы имели межгосударственные отношения, и перевести их в формат трансграничных, региональных, межрегиональных. Здесь большой пакет работы, который нужно сделать даже для этого перехода, а дальше сместить акценты на экономические направления, вопросы межрегионального сотрудничества, выстраивание межкультурных взаимоотношений», — сказал Родион Мирошник.

От того, насколько прочно у нас будут выстроены отношения с регионами Российской Федерации, настолько быстро будет проходить интеграция в федеральную систему, отметил посол.

Представительство ЛНР в России начало работу в Москве 20 июля, дипмиссия ДНР была открыта 12 июля.

Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России прошли с 23 по 27 сентября. Согласно объявленным результатам, большинство жителей высказались положительно. Церемония подписания договоров состоялась 30 сентября в Кремле.

5 октября президент Владимир Путин подписал законы о вхождении четырех новых субъектов в состав страны.