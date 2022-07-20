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ЛНР учредила посольство в России

Правительство ЛНР постановило учредить посольство в России численностью 18 человек

Фото: Александр Русский / ТАСС

Правительство Луганской народной республики (ЛНР) постановило учредить в России собственное посольство. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на текст соответствующего документа.

Дипломатическое представительство Луганска откроется в Москве, там будут работать как минимум 18 сотрудников.

Отмечается, что правительство также поручило Министерству финансов ЛНР выделить посольству деньги на покупку и аренду служебных помещений для дипломатов, а также обеспечение пространства мебелью и оргтехникой.

Ранее в Москве открылось посольство Донецкой народной республики (ДНР), на открытие пригласили только абхазских, российских, осетинских, сирийских и луганских дипломатов.

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Алевтина Запольская
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