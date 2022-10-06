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Роскомнадзор заблокировал сайт нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту нового медиа экс-сотрудников «Эха Москвы»

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Роскомнадзор заблокировал сайт «Эха» — нового медиапроекта, запущенного бывшими сотрудниками ликвидированной радиостанции «Эхо Москвы». Об этом свидетельствуют данные сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Отмечается, что доступ к сайту «Эха» был ограничен по требованию Генпрокуратуры от 5 октября.

Основанием для внесения ресурса в реестр запрещенной информации стала статья 15.3 закона «Об информации», которая регламентирует порядок ограничения доступа к сайтам, содержащим призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности или участию в незаконных массовых мероприятиях.

Евгения Наумова
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