Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нэшвилл Предаторз
Сегодня
21:00 (Мск)
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Хоффенхайм
Сегодня
21:30 (Мск)
Вердер
Германия - Бундеслига|9-й тур
Осасуна
Сегодня
22:00 (Мск)
Валенсия
Испания - Примера|8-й тур
Адмирал
Завтра
10:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Фигурист-чемпион рассказал о походе в военкомат после получения повестки

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о шоке после получения повестки

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Чемпион Европы по фигурному катанию, россиянин Дмитрий Алиев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы узнали об этом из СМИ. Самолет приземляется, а нам говорят, что Алиев получил повестку. Это был шок, было страшно», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что его вызвали в военкомат для того, чтобы встать на учет по новому месту регистрации, поэтому к походу в военкомат он был готов.

О получении повесток Алиевым и другим членом сборной России Макаром Игнатовым стало известно 28 сентября. Позднее директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов уточнил, что Алиева вызвали в военкомат для уточнения данных и отметки, что он находится не за рубежом.

Алиев становился чемпионом Европы в 2020 году. На его счету также серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
В ДНР сообщили о прибытии подкрепления на краснолиманское направление
Эрдоган провел переговоры с Путиным
Спрос россиян на одну услугу вырос почти в семь раз на фоне мобилизации
Фигурист-чемпион рассказал о походе в военкомат после получения повестки
Россиянам предложили достойную альтернативу горнолыжным курортам Европы
В Запорожье заявили о невозможности запустить блоки АЭС
Премьер Чехии призвал страны ЕС продолжать поддержку Украины
Признание пойманного ФСБ за подготовку теракта попало на видео
Глава правительства российского региона ушел в отставку
В Совфеде высказались об уголовной ответственности за отказ от мобилизации
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.