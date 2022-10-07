Фигурист-чемпион рассказал о походе в военкомат после получения повестки

Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал о шоке после получения повестки

Чемпион Европы по фигурному катанию, россиянин Дмитрий Алиев рассказал о походе в военкомат после получения повестки. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Мы узнали об этом из СМИ. Самолет приземляется, а нам говорят, что Алиев получил повестку. Это был шок, было страшно», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что его вызвали в военкомат для того, чтобы встать на учет по новому месту регистрации, поэтому к походу в военкомат он был готов.

О получении повесток Алиевым и другим членом сборной России Макаром Игнатовым стало известно 28 сентября. Позднее директор департамента спорта высших достижений Минспорта России Алексей Морозов уточнил, что Алиева вызвали в военкомат для уточнения данных и отметки, что он находится не за рубежом.

Алиев становился чемпионом Европы в 2020 году. На его счету также серебро турнира 2018 года и победа на чемпионате России в 2020-м.