NF Group: москвичи потеряли интерес к покупке элитных новостроек

В Москве упал спрос на элитные новостройки — по итогам третьего квартала 2022 года в городе заключили 200 сделок, что на 34 процента меньше, чем в том же квартале 2021 года. О том, что москвичи потеряли интерес к покупке одного типа жилья, сообщили аналитики NF Group (бывший Knight Frank Russia), пишет РБК.

По данным экспертов, в третьем квартале в Москве для покупки было доступно примерно 1,8 тысячи высокобюджетных квартир и апартаментов. Положительная динамика объема предложения за квартал и за год составила 13 процентов. Специалисты объяснили, что число элитных квартир увеличилось за счет выхода новых проектов.

Средняя стоимость квадратного метра высокобюджетного жилья в Москве на первичном рынке в третьем квартале составила 1,5 миллиона рублей. Положительная динамика за квартал составила четыре процента, за год — 26 процентов. В делюкс-сегменте среднюю стоимость «квадрата» жилья оценили в два миллиона рублей. За квартал цены на такое жилье выросли на два процента, за год — на 20 процентов. Стоимость квадратного метра новой квартиры премиум-класса установилась на уровне в 1,1 миллиона рублей. Положительная динамика за квартал составила три процента, за год — 19 процентов. Эксперты предполагают, что сильного роста цен ждать не стоит, однако размер дисконтов может значительно увеличиться.

По словам регионального директора департамента городской недвижимости NF Group Андрея Соловьева, в данный момент сложно спрогнозировать, как будет развиваться ситуация в элитном сегменте и на рынке недвижимости в целом. Он добавил, что одни покупатели заняли выжидательную позицию из-за неопределенности в текущих условиях, другие приняли решение отказаться от покупки, а третьи стали рассматривать возможность переезда семьи и перевода бизнеса за границу.

В октябре эксперты рынка недвижимости пришли к выводу, что москвичи потеряли интерес к аренде элитного жилья. По их данным, в сентябре 2022-го в Москве спрос на аренду элитных квартир средней стоимостью в 200-250 тысяч рублей в месяц упал на 30-40 процентов относительно сентября 2021-го — в основном из-за переезда части съемщиков за границу.