Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

СПЧ предложил российскому «Мемориалу» отказаться от Нобелевской премии мира

Глава СПЧ Фадеев предложил российскому «Мемориалу» отказаться от Нобелевской премии мира
Валерий Фадеев

Валерий Фадеев. Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил российскому центру «Мемориал» (признан Минюстом иноагентом на территории РФ) отказаться от Нобелевской премии мира из-за «плохой компании». Такое мнение высказал глава ведомства Валерий Фадеев в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что премия перестала быть значимой и окончательно себя дискредитировала. Фадеев пояснил, что в прошлом ее удостаивались «вполне серьезные люди». В частности, мать Тереза, Международный комитет Красного Креста (МККК), Мартин Лютер Кинг и Вилли Брандт. «Сейчас вот эта вот украинская якобы правозащитная организация», — уточнил глава СПЧ.

Он также добавил, что сейчас Центр гражданских свобод собирает информацию о деятельности российской армии и «неких жертвах Майдана». «Какие жертвы Майдана, это был госпереворот, подстрекаемый и поддерживаемый Западом. И это не идеология защиты прав человека, это идеология войны», — заявил Фадеев. Помимо этого он отметил, что активист Алесь Беляцкий относится к тем людям, кто хотел развалить белорусскую государственность.

В заключение Фадеев выразил сожаление, что «Мемориал» все же «оказался в такой компании». Он посоветовал российскому центру отказаться от премии, чтобы «сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти».

О том, что активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира, стало известно ранее 7 октября. Награда досталась российскому «Мемориалу», украинскому Центру гражданских свобод, а также белорусскому активисту и адвокату Алесю Беляцкому.

Алесь Беляцкий в 1996-м создал правозащитный центр «Вясна», оказывающий помощь политическим заключенным. В 2021-м белорусскому активисту предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, также его задержали после массовых обысков.

«Мемориал» был ликвидирован в феврале 2022 года. В прокуратуре заявляли, что центр существует на деньги от иностранных источников.

Центр гражданских свобод был основан на Украине в 2007-м. Его создатели называют своей миссией «становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Маск назвал Байдена слишком старым для нового срока
Родные мобилизованных россиян рассказали о тратах на экипировку
Захарова предрекла раскол в обществе Латвии
В Петербурге отменили новогодние мероприятия из-за мобилизации
Илон Маск предложил решение тайваньского вопроса
Российское посольство объяснило мотив Запада поставлять оружие Украине
Сотрудника IT-компании без боевого опыта мобилизовали в зону СВО
В Вооруженные силы Белоруссии поступят российские «Искандеры» и С-400
Поляки вышли на митинг из-за высоких цен на энергию
Стало известно о переодеваниях украинских диверсантов в форму ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.