Глава СПЧ Фадеев предложил российскому «Мемориалу» отказаться от Нобелевской премии мира

Совет по правам человека при президенте России (СПЧ) предложил российскому центру «Мемориал» (признан Минюстом иноагентом на территории РФ) отказаться от Нобелевской премии мира из-за «плохой компании». Такое мнение высказал глава ведомства Валерий Фадеев в разговоре с ТАСС.

Он также отметил, что премия перестала быть значимой и окончательно себя дискредитировала. Фадеев пояснил, что в прошлом ее удостаивались «вполне серьезные люди». В частности, мать Тереза, Международный комитет Красного Креста (МККК), Мартин Лютер Кинг и Вилли Брандт. «Сейчас вот эта вот украинская якобы правозащитная организация», — уточнил глава СПЧ.

Он также добавил, что сейчас Центр гражданских свобод собирает информацию о деятельности российской армии и «неких жертвах Майдана». «Какие жертвы Майдана, это был госпереворот, подстрекаемый и поддерживаемый Западом. И это не идеология защиты прав человека, это идеология войны», — заявил Фадеев. Помимо этого он отметил, что активист Алесь Беляцкий относится к тем людям, кто хотел развалить белорусскую государственность.

В заключение Фадеев выразил сожаление, что «Мемориал» все же «оказался в такой компании». Он посоветовал российскому центру отказаться от премии, чтобы «сохранить о себе хотя бы частицы доброй памяти».

О том, что активисты из России, Украины и Белоруссии получили Нобелевскую премию мира, стало известно ранее 7 октября. Награда досталась российскому «Мемориалу», украинскому Центру гражданских свобод, а также белорусскому активисту и адвокату Алесю Беляцкому.

Алесь Беляцкий в 1996-м создал правозащитный центр «Вясна», оказывающий помощь политическим заключенным. В 2021-м белорусскому активисту предъявили обвинение в уклонении от уплаты налогов, также его задержали после массовых обысков.

«Мемориал» был ликвидирован в феврале 2022 года. В прокуратуре заявляли, что центр существует на деньги от иностранных источников.

Центр гражданских свобод был основан на Украине в 2007-м. Его создатели называют своей миссией «становление прав человека, демократии и солидарности в Украине и регионе ОБСЕ».