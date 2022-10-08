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Названы альтернативы сообщения с Россией после пожара на Крымском мосту

Глава Минтранса Крыма Лукашенко заявил о работе над запуском паромной переправы в Керчи

Фото: Telegram-канал Baza

В Крыму прорабатываются вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией после приостановки движения на Крымском мосту из-за пожара. Их в разговоре с РИА Новости назвал глава Минтранса республики Николай Лукашенко.

«В настоящее время данная работа (запуск паромов) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы», — заявил Лукашенко.

Ранее в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) сообщили, что возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда на Крымском мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия.

Пожар на Крымском мосту произошел утром в субботу, 8 октября. Как рассказал советник главы Крыма Олег Крючков, на одном из участков сооружения, по предварительным данным, загорелась цистерна с топливом, судоходные арки не повреждены. Движение по Крымскому мосту приостановлено.

В пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) сообщили, что возгорание топливной цистерны произошло в хвосте грузового поезда на Крымском мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь, ведутся аварийные работы, устанавливаются причины происшествия. Очевидцы опубликовали кадры обстановки на мосту.

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Марина Совина
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