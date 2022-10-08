Проведена первичная оценка инфраструктуры Крымского моста после ЧП

В Минтрансе сообщили о проведении первичной оценки инфраструктуры Крымского моста после ЧП

Проведена первичная оценка инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста после ЧП. Уже известно, что первые поезда возобновят движение в субботу, 8 октября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минтранса.

Уже проводятся восстановительные работы, рассказали в ведомстве. Предполагается, что работоспособность поврежденной части моста должны быть восстановлена к 20:00 по Москве. В этот же момент первые поезда будут готовы пройти по участку.

Ранее стало известно, что МЧС привлекло два вертолета Ми-8 для охлаждения цистерн после ЧП с Крымским мостом. Помимо этого, для обследования подводных частей моста и морского дна задействованы и водолазы, еще около 100 человек и 22 единиц техники готовы направиться к Крымскому мосту для дополнительной помощи.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что 8 октября во время движения по Крымскому мосту произошел подрыв автомобиля. После этого стало известно о возгорании топливной цистерны в хвосте поезда, шедшего по Крымскому мосту. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь.

По данным властей, арки не повреждены, пострадали только полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив. Власти Крыма призвали россиян пользоваться только официальной информацией во избежание распространения «вражеских фейков и вбросов».