Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
СКА
4:3
Завершен
Витязь
Фонбет Чемпионат КХЛ
Нэшвилл Предаторз
4:1
Завершен
Сан-Хосе Шаркс
НХЛ - регулярный чемпионат
Хоффенхайм
1:2
Завершен
Вердер
Германия - Бундеслига|9-й тур
Осасуна
1:2
Завершен
Валенсия
Испания - Примера|8-й тур
Адмирал
Сегодня
10:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спорт

Исмаилов победил нокаутировавшего Шлеменко бойца

Россиянин Магомед Исмаилов победил серба Александра Илича в боксерском поединке
Магомед Исмаилов

Магомед Исмаилов. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов победил серба Александра Илича. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел по правилам бокса в рамках турнира PRAVDA. Бой продлился шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. Для Илича это был дебютный боксерский поединок.

26 августа Илич победил россиянина Александра Шлеменко. Бой, проходиший по правилам MMA завершился нокаутом на 21 секундн. Впоследствии россиянин раскритиковал судью за раннюю остановку поединка.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Зеленский объяснил свои слова о превентивных ударах по России
Земфира выпустила новый мини-альбом
В ПДД появился новый сигнал светофора
Назван способ ускорить Windows 11
Исмаилов победил нокаутировавшего Шлеменко бойца
В Германии заявили о давлении Евросоюза на Шольца
Стало известно о полете самолета США в месте повреждения «Северного-потока-2»
Мэйуэзер задумался о проведении двух боев с Макгрегором за рекордную сумму
Перечислены запрещенные в школьном рационе продукты
Российский город отказался от новогодней елки ради поддержки мобилизованных
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.