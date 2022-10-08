Исмаилов победил нокаутировавшего Шлеменко бойца

Россиянин Магомед Исмаилов победил серба Александра Илича в боксерском поединке

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов победил серба Александра Илича. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Поединок прошел по правилам бокса в рамках турнира PRAVDA. Бой продлился шесть раундов и завершился победой Исмаилова единогласным решением судей. Для Илича это был дебютный боксерский поединок.

26 августа Илич победил россиянина Александра Шлеменко. Бой, проходиший по правилам MMA завершился нокаутом на 21 секундн. Впоследствии россиянин раскритиковал судью за раннюю остановку поединка.