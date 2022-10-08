На Украине выпустят почтовую марку с горящим Крымским мостом

Глава «Укрпочты» Смилянский заявил о выпуске почтовой марки с горящим Крымским мостом

«Укрпочта» выпустит почтовую марку с изображением горящего Крымского моста. О выпуске новой марки на Украине сообщил глава организации Игорь Смилянский в Telegram.

«Утро еще никогда не было таким добрым. По случаю праздника выпускаем новую марку с Крымским мостом, или, точнее, с тем, что от него останется», — рассказал он.

По его словам, на марках, в частности, будут изображены стиральная машинка, российская военная техника и наручники, «которые Крым разрывает с Россией». Марку готовили давно вместе с художником Юрием Шаповалом, отметил Смилянский. Он уточнил, что ее тираж составит семь миллионов, а точная дата выпуска будет объявлена позже.

О ЧП на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. Происшествие привело к частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста и возгоранию топливных цистерн железнодорожного состава. По предварительным данным, в результате инцидента погибли три человека.

По данным властей, арки не повреждены, пострадали только полотна на автомобильной и железнодорожной частях моста. При этом движение по Крымскому мосту сейчас перекрыто, готовится к запуску паромная переправа через Керченский пролив. Уже идет подготовка к восстановительным работам.

Ранее «Почта Донбасса» сообщила, что в Донецкой народной республике выпустили почтовую марку в поддержку специальной военной операции на Украине. Как уточнялось, на новой марке № 286 «Zакат нацизма» изображен символ спецоперации — латинская буква Z.