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Названы сроки возобновления работы на Керченской паромной переправе

Керченская паромная переправа возобновит работу 9 октября

Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ / РИА Новости

Керченская паромная переправа возобновит перевозку пассажиров 9 октября во второй половине дня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб Краснодарского края.

Уточняется, что 8 октября переправа работать не будет.

Рано утром в субботу, 8 октября, на Крымском мосту произошло ЧП. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

Глава Крыма Аксенов заявил, что восстановительные работы на мосту начнутся в субботу, 8 октября, сразу после окончания действий следственных органов.

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