Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Пожар на поезде с дизельным топливом на Крымском мосту потушили

В МЧС сообщили, что пожар на поезде с дизельным топливом на Крымском мосту потушили

Фото: Алена Попова / ТАСС

Пожар на поезде с дизельным топливом, который загорелся на Крымском мосту, потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По словам собеседника агентства, открытого горения на месте происшествия не наблюдается. К тушению привлекли 250 человек, а также 70 единиц техники

О пожаре на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. В в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) заявили, что он произошел в результате возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

В связи с происшествием президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства уже ознакомился с докладами о ситуации на Крымском мосту.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Константин Лысяков
Обсудить
Последние новости
В НАК сообщили о подрыве грузовика на Крымском мосту
В Совфеде пообещали асимметричный ответ России на ЧП с Крымским мостом
Пожар на поезде с дизельным топливом на Крымском мосту потушили
Две страны покинули федерацию бобслея и скелетона из-за участия России
СК возбудил уголовное дело после ЧП на Крымском мосту
Аксенов высказался о сроках восстановления Крымского моста после пожара
Известный дизайнер заступился за Пугачеву
В Крыму назвали виновников пожара на Крымском мосту
Путин поручил сформировать правительственную комиссию из-за ЧП на Крымском мосту
Исмаилов оценил победу над Иличем фразой «он не борется»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.