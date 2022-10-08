Пожар на поезде с дизельным топливом на Крымском мосту потушили

В МЧС сообщили, что пожар на поезде с дизельным топливом на Крымском мосту потушили

Пожар на поезде с дизельным топливом, который загорелся на Крымском мосту, потушили. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС.

По словам собеседника агентства, открытого горения на месте происшествия не наблюдается. К тушению привлекли 250 человек, а также 70 единиц техники

О пожаре на Крымском мосту стало известно утром 8 октября. В в пресс-службе Крымской железной дороги (КЖД) заявили, что он произошел в результате возгорания топливной цистерны в хвосте грузового поезда.

В свою очередь, Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

В связи с происшествием президент России Владимир Путин поручил сформировать правительственную комиссию. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава государства уже ознакомился с докладами о ситуации на Крымском мосту.