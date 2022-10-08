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Спорт

Шлеменко высказался о победе Исмаилова над Иличем

Шлеменко заявил, что в бою с Исмаиловым Илич работал только на то, чтобы не упасть

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко высказался о победе соотечественника Магомеда Исмаилова над сербом Александром Иличем. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«У меня сложилось такое впечатление, что Илич работал просто на то, чтобы не упасть. Он все же занимался тайским боксом, он привык работать ногами, а не руками», — заявил Шлеменко. Боец отметил, что антропометрия, скорость и техника Исмаилова делают его очень опасным соперником.

Встреча Исмаилова и Илича прошла по правилам бокса в рамках турнира PRAVDA в ночь на 8 октября. Бой продлился шесть раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для 33-летнего Илича это был дебютный боксерский поединок. 36-летний Исмаилов уже однажды проводил бой по правилам бокса.

26 августа Шлеменко уступил Иличу на турнире RCC. Схватка продлилась 21 секунду. Сербу удалось отправить оппонента в нокдаун ударом колена, а затем добить его, вынудив рефери остановить бой.

Ксения Курашкина
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