Мощность взрыва на Крымском мосту оценили

Источник «РГ» заявил, что мощность взрыва в Крыму могла достигать несколько тонн тротила

Мощность взрыва на Крымском мосту через Керченский пролив могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн тротила. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания подчеркнул, что на это указывает масштаб разрушений, а также начавшийся на поезде с дизельным топливом пожар.

Ранее в сети появились кадры с досмотром на посту ГИБДД фуры, которая, предположительно взорвалась на Крымском мосту. На записи видно, что водитель транспортного средства открыл прицеп, однако инспектор не заметил ничего подозрительного.