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Мощность взрыва на Крымском мосту оценили

Источник «РГ» заявил, что мощность взрыва в Крыму могла достигать несколько тонн тротила

Фото: Reuters

Мощность взрыва на Крымском мосту через Керченский пролив могла составлять от нескольких сотен килограммов до нескольких тонн тротила. Об этом сообщает «Российская Газета» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Собеседник издания подчеркнул, что на это указывает масштаб разрушений, а также начавшийся на поезде с дизельным топливом пожар.

Ранее в сети появились кадры с досмотром на посту ГИБДД фуры, которая, предположительно взорвалась на Крымском мосту. На записи видно, что водитель транспортного средства открыл прицеп, однако инспектор не заметил ничего подозрительного.

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Константин Лысяков
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