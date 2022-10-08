Исмаилов оценил победу над Иличем фразой «он не борется»

Магомед Исмаилов заявил, что победил бы Илича быстрее, если бы бой шел по правилам ММА

Российский боец смешанного стиля (MMA) Магомед Исмаилов одной фразой оценил победу над сербом Александром Иличем. Его слова приводит РИА Новости.

«Он кикер, "ударка" неплохая, хорошо двигается, но не борется», — заявил Исмаилов. Спортсмен добавил, что если бы поединок проходил по правилам ММА, а не бокса, то он победил бы серба быстрее, чем за две минуты.

Исмаилов также высказался о своем будущем сопернике, россиянине Александре Шлеменко, ранее уступившем Иличу нокаутом на 21 секунде боя. «Повалить Шлеменко — трудная задачка. Повалил ты его или в стойке работаешь, он везде представляет опасность», — сказал боец.

Встреча Исмаилова и Илича прошла по правилам бокса в рамках турнира PRAVDA в ночь на 8 октября. Бой продлился шесть раундов и завершился победой россиянина единогласным решением судей. Для 33-летнего Илича это был дебютный боксерский поединок. 36-летний Исмаилов уже однажды проводил бой по правилам бокса.