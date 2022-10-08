СК опубликовал видео с места ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места ЧП на Крымском мосту

Следственный комитет России (СКР) опубликовал кадры с места ЧП на Крымском мосту. Видео появилось в Telegram-канале ведомства.

На кадрах видно, как сотрудники СК изучают место происшествия.

ЧП на Крымском мосту произошло рано утром в субботу, 8 октября. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал случившееся подрывом, подчеркнув, что на мосту взорвался грузовой автомобиль. В результате частично обрушились два автомобильных пролета моста, а также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава.

По данным СК, по меньшей мере три человека погибли при ЧП на мосту. Предварительно, они могли быть пассажирами легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком. В настоящее время из воды подняты тела мужчины и женщины, их личности уже устанавливают.

После случившегося президент России Владимир Путин поручил сформировать комиссию для выяснения причин произошедшего и скорейшей ликвидации последствий. В нее войдут главы Краснодарского края и Крыма, а также представители Росгвардии, ФСБ и МВД.