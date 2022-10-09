Дипломат Полищук заявил, что РФ не будет обсуждать с Украиной выбор жителей новых регионов

Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что Москва всегда готова к переговорам о мире с Украиной, однако исключил обсуждение выбора жителей новых территорий страны, который они сделали на референдумах, с Киевом.

Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.

5 октября российский лидер подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.

Россия не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом

Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг других стран на переговорах с Киевом. Дипломат напомнил, что Москва выступала в этой роли в течение восьми лет, с 2014 года содействуя переговорам по выполнению Минских соглашений, однако Украина тянула время, чтобы разрешить конфликт силовым путем.

В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Полищук подчеркнул, что страны, заинтересованные в посредничестве, должны убедить Киев прекратить боевые действия.

В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах Москвы и Киева и призвал Путина к мирному диалогу.

Украина не заинтересована в мирных переговорах

Директор второго департамента стран СНГ МИД России отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако Киев прервал этот процесс, что свидетельствует в его незаинтересованности в мире.

По словам Полищука, в конце февраля российская сторона предложила Украине переговоры, на которых последняя выразила готовность зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию в обмен на гарантии безопасности.

Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен Алексей Полищук директор второго департамента стран СНГ МИД России

Дипломат назвал неконструктивной и не отвечающей интересам страны позицию президента Украины Владимира Зеленского, который запретил вести переговоры с Владимиром Путиным.

Полищук добавил, что откладывание переговоры сдвигает их отправную точку не в пользу Киева.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако они состоятся только тогда, когда в России сменится президент. «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — подчеркнул он. В тот же день российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности вести диалог в случае заинтересованности Киева.

