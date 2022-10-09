В России исключили обсуждение выбора жителей новых регионов с Украиной
Директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук в интервью ТАСС заявил, что Москва всегда готова к переговорам о мире с Украиной, однако исключил обсуждение выбора жителей новых территорий страны, который они сделали на референдумах, с Киевом.
Мы к этому готовы, но, как уже говорилось, выбор жителей новых регионов России обсуждать не станем. Киевские власти должны отнестись к их волеизъявлению с уважением, иначе переговоров не получится
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.
В сентябре 2022 года, в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях проходило голосование по вопросам присоединения регионов к России. Согласно данным, в ДНР за проголосовали 99,23 процента, в ЛНР цифра немного ниже — 98,42 процента по итогам обработки 100 процентов бюллетеней. В Запорожской области за вхождение в состав России проголосовали 93,11 процента, в Херсонской области — 87,05 процента избирателей.
5 октября российский лидер подписал законы о принятии новых территорий в состав РФ. Теперь жители новых регионов со дня включения территорий в Россию — 30 сентября — признаются российскими гражданами, а общее число регионов страны выросло с 85 до 89.
Россия не отказывается от посреднических услуг на переговорах с Киевом
Полищук заявил, что Россия не отказывается от посреднических услуг других стран на переговорах с Киевом. Дипломат напомнил, что Москва выступала в этой роли в течение восьми лет, с 2014 года содействуя переговорам по выполнению Минских соглашений, однако Украина тянула время, чтобы разрешить конфликт силовым путем.
В настоящее время свое посредничество в переговорах России и Украины предлагают многие страны. Недостатка в посреднических услугах нет, и мы от них не отказываемся
Полищук подчеркнул, что страны, заинтересованные в посредничестве, должны убедить Киев прекратить боевые действия.
В конце сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой дать шанс переговорам с Украиной. Он заявил о готовности Анкары стать посредником в переговорах Москвы и Киева и призвал Путина к мирному диалогу.
Украина не заинтересована в мирных переговорах
Директор второго департамента стран СНГ МИД России отметил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров, однако Киев прервал этот процесс, что свидетельствует в его незаинтересованности в мире.
По словам Полищука, в конце февраля российская сторона предложила Украине переговоры, на которых последняя выразила готовность зафиксировать постоянный нейтралитет, безъядерный и внеблоковый статус, демилитаризацию и денацификацию в обмен на гарантии безопасности.
Когда проект договора стал приобретать приемлемые очертания, Киев прервал переговорный процесс. Явно по указке западных кураторов, которым мир не нужен
Дипломат назвал неконструктивной и не отвечающей интересам страны позицию президента Украины Владимира Зеленского, который запретил вести переговоры с Владимиром Путиным.
Полищук добавил, что откладывание переговоры сдвигает их отправную точку не в пользу Киева.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов к переговорам с Москвой. Однако они состоятся только тогда, когда в России сменится президент. «Украина была и остается лидером в переговорных усилиях: именно наше государство всегда предлагало России договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях», — подчеркнул он. В тот же день российский лидер Владимир Путин сообщил о готовности вести диалог в случае заинтересованности Киева.