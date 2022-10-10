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Кадыров опроверг пленение командира ОМОН «Ахмат-Грозный»

Глава Чечни Кадыров опроверг пленение на Украине командира ОМОН «Ахмат-Грозный» Бисаева
СюжетРакетные удары по Украине:
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Командир ОМОН «Ахмат-Грозный» Анзор Бисаев не попадал в плен на Украине. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

Кадыров опубликовал видео, на кадрах которого общается по телефону с Бисаевым и спрашивает его, не возникало ли у него каких-либо проблем. Командир «Ахмат-Грозный» отвечает Кадырову отрицательно.

«Что только не делали с моим дорогим братом Анзором Бисаевым (...) злые языки. И ранили его, и даже убивали. А сегодня узнал, что его якобы где-то в плен взяли (...) Конечно, все это неправда», — опроверг информацию Кадыров.

По словам главы региона, Бисаев продолжает выполнять поставленные боевые задачи в зоне специальной военной операции.

«Если про тебя распространяют такие слухи, значит, тебя боятся враги», — предположил Кадыров.

Ранее Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и задал ему вопрос после нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре Украины.

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Валерий Розенберг
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