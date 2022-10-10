Кадыров обратился к Зеленскому с вопросом

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Зеленскому с вопросом в Telegram

Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и задал ему вопрос после нанесения Россией ударов по критической инфраструктуре Украины. Вопрос Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале.

Кадыров уточнил у Зеленского ход его мысли в связи с заявлением президента Украины о планах России уничтожить энергосистему страны. «Зеленский жалуется на прилеты по Киеву и другим городам. А как ты, лох Зеленский, думал: тебе можно, а другим нельзя?» — спросил глава Чечни.

Также глава Чеченской республики в форме вопроса напомнил Зеленскому об обстрелах Донбасса, гибели мирных людей, атаках на ЗАЭС и ударах по мостам.

«Как прилетело на твою голову, так вдруг стало никому нельзя?» — подытожил Кадыров.

Ранее стало известно об ударах по объектам энергетической инфраструктуры в Киеве, Харькове, Львове и других украинских городах.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил ракетные удары по критической инфраструктуре по всей стране.