Минобороны заявило о попытке атаки ВСУ на купянском направлении

Минобороны заявило о безуспешной атаке ВСУ позиций России на купянском направлении

На купянском направлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку атаковать российские позиции. Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, ВСУ пытались организовать наступление двумя ротами — военнослужащие планировали атаковать позиции России в направлениях населенных пунктов Крахмальное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики.

Российским военным удалось отбросить бойцов ВСУ на исходные позиции. В результате уничтожено до 40 военнослужащих и четыре бронированные машины.

9 октября оборонное ведомство сообщало, что ВСУ пытались прорвать оборону российских войск на купянском направлении. Украинские бригады были усилены иностранными наемниками, но российские военные смогли отразить все атаки и уничтожить более 50 военнослужащих.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. Такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России, объяснил глава государства в ходе телеобращения, подчеркнув, что призыву подлежат только россияне, находящиеся в запасе.

