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Назван самый угоняемый автомобиль в России с начала 2022 года

Страховщики назвали Hyundai Santa Fe самым угоняемым автомобилем в РФ с начала 2022 года

Фото: Damian B Oh / Wikimedia

В России в период с января по сентябрь 2022 года самым угоняемым автомобилем стал Hyundai Santa Fe. Об этом заявили эксперты компании «АльфаСтрахование», передает РИА Новости.

По их данным, число угонов в России в сравнении с аналогичными 9 месяцами прошлого года сократилось. На долю Hyundai Santa Fe в стране приходится 12 процентов от всех угонов, в частности в Москве — 16 процентов.

Второе место по числу угонов, по подсчетам специалистов, занимает Mitsubishi Outlander (7 процентов угонов), третье — Hyundai Creta и Tucson, а также KIA Sorento и Sportage (по 4 процента). По 3 процента угонов пришлось на Hyundai Palisade и Sonata и Lexus RX.

«Также немаловажно и то, что в рейтинге нет существенных сюрпризов в виде большого количества люксовых авто. Во многом это подтверждает и то, что они более безопасны с точки зрения организации самого процесса угона технически», — сказал директор департамента страховых выплат компании Александр Харагезов.

Он подчеркнул, что в 2020 году во время пандемии число угоняемых марок машин элитного класса было существенно выше — в настоящее время лидерами по угону остаются авто среднего сегмента.

Ранее в другой страховой компании назвали самый непопулярный у российских угонщиков цвет авто. По их данным, чаще всего злоумышленники похищают машины черного цвета — на них приходится 33 процента всех краж. Самыми непопулярными стали красные автомобили, на которые приходится три процента краж.

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Анастасия Шейкина
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