Стало известно о состоянии пострадавших после обстрела ВСУ российского поселка

Состояние пострадавших при обстреле ВСУ двух жителей поселка Теткино тяжелое

Состояние двух пострадавших при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Ранена семейная пара, они вчера госпитализированы на вертолете в Курск... Мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину: за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

О том, что поселок Теткино попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), стало известно 10 октября. По словам Старовойта, значительно пострадал жилой двухэтажный дом. На момент атаки в нем находились семь человек.

В Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии данных о реальной возможности совершения теракта.