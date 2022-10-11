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Стало известно о состоянии пострадавших после обстрела ВСУ российского поселка

Состояние пострадавших при обстреле ВСУ двух жителей поселка Теткино тяжелое

Фото: телеграм-канал «Роман Старовойт»

Состояние двух пострадавших при обстреле поселка Теткино Глушковского района Курской области оценивается как тяжелое. Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в Telegram.

«Ранена семейная пара, они вчера госпитализированы на вертолете в Курск... Мужчина в хирургии, женщину переводят в ожоговое отделение. Подключили телемедицину: за терапией наблюдают столичные врачи. Оказывается вся необходимая медицинская помощь», — написал он.

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О том, что поселок Теткино попал под сильный артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), стало известно 10 октября. По словам Старовойта, значительно пострадал жилой двухэтажный дом. На момент атаки в нем находились семь человек.

В Курской области до 22 октября действует высокий уровень террористической опасности. Из классификации Национального антитеррористического комитета следует, что он вводится при наличии данных о реальной возможности совершения теракта.

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Евгения Куликова
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