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Спорт

Стала известна позиция организаторов Australian Open по допуску россиян

Организаторы Australian Open не будут отказывать в допуске российским теннисистам

Фото: Edgar Su / Reuters

Глава Федерации тенниса Австралии Крейг Тайли высказался о допуске россиян на Australian Open. Позиция организаторов турнира стала известна Associated Press.

«На данный момент российские и белорусские теннисисты будут иметь право играть на Открытом чемпионате Австралии», — заявил Тайли. Он подчеркнул, что при этом спортсменам будет отказано выступать под флагами своих стран, они смогут участвовать в турнире в нейтральном статусе.

Ранее в Великобритании запретили теннисистам из России выступать на турнирах на своей территории. Из-за санкций отечественные спортсмены были вынуждены пропустить Уимблдон. В Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA) выступили с осуждением в адрес организаторов и лишили турнир рейтинговых очков.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и WTA в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).

Дарья Коршунова
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