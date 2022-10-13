Президенты Киргизии и Таджикистана отказались пожать друг другу руки

Президент Таджикистана Рахмон не пожал руку главе Киргизии Жапарову в Астане

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон не стал пожимать руку главе Киргизии Садыру Жапарову в рамках трехсторонних переговоров в Астане, в которых также участвует Россия. Об этом сообщает РИА Новости.

Рахмон опоздал на встречу, из-за чего президент России Владимир Путин и Жапаров посвятили некоторое время разговору в формате тет-а-тет. Когда президент Таджикистана зашел в переговорную комнату, то он поприветствовал только Путина и не стал подходить к коллеге из Киргизии. Тот, в свою очередь, тоже отказался идти на сближение и сел на свое место.

Ситуация между Киргизией и Таджикистаном обострилась 14 сентября — тогда произошло вооруженное столкновение между военными двух стран на границе. 25 сентября страны подписали мирный договор.

Перестрелки на границе Киргизии и Таджикистана происходят не первый год из-за неурегулированных территориальных споров. До этого в ночь на 14 июня недалеко от населенного пункта Булак-Баши между военными двух республик произошла перестрелка, в результате которой был ранен командир таджикского пограничного поста. Представители Душанбе и Бишкека провели переговоры, по итогам которых было решено снять подразделения с занятых боевых позиций. В апреле 2021 года на границе Киргизии и Таджикистана происходили полномасштабные бои из-за спора вокруг водораспределительного пункта. Десятки людей погибли, сотни пострадали.