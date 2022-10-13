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11:00, 13 октября 2022Интернет и СМИ

Instagram стал доступен для некоторых пользователей

Соцсеть Instagram заработала у части абонентов операторов МТС и «МегаФон»

Фото: Robert Michael / Globallookpress.com

Социальная сеть Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России) стала доступна для некоторых пользователей без использования VPN-сервисов. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что соцсеть заработала у части абонентов операторов связи МТС и «МегаФон».

В сентябре сообщалось, что в Госдуме подняли вопрос о восстановлении доступа к Instagram. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев предложил разблокировать соцсеть, поскольку она начала «себя хорошо вести». Позднее в Совете Федерации заявили, что обсуждение разблокировки платформы в стране преждевременно.

В марте российский суд признал Meta экстремистской организацией и запретил деятельность компании и принадлежащих ей соцсетей Facebook и Instagram на территории России. Причиной стало то, что компания разрешила не удалять на своих платформах посты с призывами к насилию в адрес россиян, в том числе военнослужащих. Доступ к Instagram ограничен на территории России с 14 марта.

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Евгения Наумова
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