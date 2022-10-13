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12:10, 13 октября 2022Россия

В России высказались о статусе Украины для НАТО

Политолог Жарихин усомнился в фактическом вхождении Украины в НАТО

Фото: Pavlo Palamarchuk / Reuters

Украина ни де-юре, ни де-факто не состоит в НАТО, заявил в разговоре с «Лентой.ру» политолог, заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. Так он прокомментировал сообщение украинского Минобороны о фактическом нахождении в Североатлантическом альянсе.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что страна де-факто уже состоит в НАТО. «Мы прошли долгий путь и де-факто присоединились к альянсу», — написал он в Twitter после встречи с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Просто слова

Я с ним не согласен. Украина не состоит в НАТО. Украина находится в тесных отношениях с США, на основании чего выполняет все обязательства, которые принимают на себя страны НАТО, но при этом по отношению к Украине никаких обязательств страны НАТО не имеют. То есть в данном случае их используют

Владимир Жарихинполитолог

Политолог уточнил, что США завозят свою военную инфраструктуру на территорию Украины, активно помогают ей, но при этом не несут никаких обязательств в рамках пятого пункта Устава НАТО.

По его словам, Штаты ведут себя с Украиной также, как с Южной Кореей или Японией, с которыми у США есть двусторонние отношения, но перед которыми у США нет никаких обязательств — ни по отвоевыванию Северной Кореи для Южной, ни по отвоевыванию российских островов, на которые претендуют японцы.

«Господин Резников мечтает, но эта мечта никогда не осуществится. Вступление в НАТО Украине пока не светит, и им это прямо и откровенно говорят. Они могут считать, что они в НАТО, они могут считать, что они европейская держава, они даже могут считать, что они цивилизованная страна, но это все слова, на самом деле ни первое, ни второе, ни третье не соответствует действительности», — подытожил Жарихин.

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Украина и НАТО

11 октября Столтенберг признал, что возможная победа России на Украине станет поражением для Североатлантического альянса. При этом он подчеркнул, что НАТО не является частью конфликта, однако его поддержка играет в столкновении «ключевую роль».

30 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна в ускоренном режиме подаст заявку в альянс. В своем обращении глава государства также отметил, что Украина «де-факто уже прошла свой путь в НАТО» и является его частью.

Позднее в США заявили, что НАТО не позволит Украине вступить в альянс раньше, чем закончится СВО на ее территории. Отмечалось, что в случае присоединения страны к альянсу ему пришлось бы обратиться к пятой статье устава о взаимной обороне всех членов.

Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов предупредил, что в случае приема Украины в НАТО ситуация может обернуться третьей мировой войной.

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Варвара Кошечкина
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