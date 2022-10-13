Жительница Белгорода рассказала о моменте попадания осколков снаряда в жилой дом

Жительница Белгорода рассказала, что в момент попадания осколков в дом видела свечение

Жительница Белгорода рассказала о моменте попадания осколков снаряда в жилой дом после обстрела со стороны Украины. Ее слова приводит Telegram-канал Readovka.

Россиянка вспомнила, что слышала грохот и видела какое-то свечение. На место происшествия быстро прибыли оперативные службы. По словам горожанки, к этому моменту часть жителей дома уже стояла на улице, остальных вывели при обходе здания.

Ранее жительница последнего этажа пострадавшего дома рассказала, что услышала над своей квартирой два взрыва и увидела обрушение фасада здания. Россиянке пришлось быстро покинуть жилье, оставив внутри четырех кошек, а также документы и деньги.

13 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Как стало известно, осколки неустановленного снаряда попали в жилой дом на улице Губкина. В результате технический этаж здания получил серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

Очевидцу удалось снять на видео первые мгновения после попадания осколков снаряда в жилой дом. На кадрах видно клубы пыли, которые заполнили улицу. Оператор призывает детей скорее укрыться в безопасном месте, опасаясь продолжения обстрела.

