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16:26, 13 октября 2022Россия

Жительница Белгорода рассказала о моменте попадания осколков снаряда в жилой дом

Жительница Белгорода рассказала, что в момент попадания осколков в дом видела свечение

Кадр: телеграм-канал «Readovka»

Жительница Белгорода рассказала о моменте попадания осколков снаряда в жилой дом после обстрела со стороны Украины. Ее слова приводит Telegram-канал Readovka.

Россиянка вспомнила, что слышала грохот и видела какое-то свечение. На место происшествия быстро прибыли оперативные службы. По словам горожанки, к этому моменту часть жителей дома уже стояла на улице, остальных вывели при обходе здания.

Ранее жительница последнего этажа пострадавшего дома рассказала, что услышала над своей квартирой два взрыва и увидела обрушение фасада здания. Россиянке пришлось быстро покинуть жилье, оставив внутри четырех кошек, а также документы и деньги.

13 октября Вооруженные силы Украины обстреляли территорию Белгорода. Очевидцы слышали в небе восемь взрывов, прогремевших из-за работы системы противовоздушной обороны. Как стало известно, осколки неустановленного снаряда попали в жилой дом на улице Губкина. В результате технический этаж здания получил серьезные повреждения, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Информация о погибших и пострадавших пока не поступала.

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Очевидцу удалось снять на видео первые мгновения после попадания осколков снаряда в жилой дом. На кадрах видно клубы пыли, которые заполнили улицу. Оператор призывает детей скорее укрыться в безопасном месте, опасаясь продолжения обстрела.

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Константин Лысяков
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