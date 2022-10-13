Подсчитан размер пенсий неработающих пенсионеров после индексации

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут в среднем на тысячу рублей с 2023 года

В Минтруде подсчитали размер пенсий неработающих пенсионеров с учетом недавней индексации. По подсчетам ведомства, с 2023 года они вырастут в среднем на тысячу рублей, и размер в среднем превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта. Об этом сообщает ТАСС.

«В результате совокупная индексация с учетом индексации на 10 процентов в июне превысит инфляцию на 2,6 процентных пункта», — прокомментировал замминистра труда и социальной защиты Андрей Пудов.

В конце августа стало известно, что проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов не предусматривает возвращение индексаций пенсий работающим пенсионерам. Согласно проекту Минтруда России, в период с 2023 по 2025 год пенсии будут индексировать в среднем на 6,8 процента. При этом федеральный трансферт в бюджет ПФР вырастет до пяти триллионов рублей в год.

По некоторым данным, сейчас в России работает каждый пятый пенсионер, это почти девять миллионов человек.