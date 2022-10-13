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12:47, 13 октября 2022Россия

Юрист описал порядок действий родственников при гибели мобилизованного

Адвокат Карабанов: родственникам погибших военных сообщают об этом по телефону или лично
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

О гибели мобилизованного родственникам сообщают сотрудники военкомата. После этого семье необходимо приехать в морг, где находится тело, пройти процедуру опознания и оформить все необходимые документы. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил московский адвокат, кандидат юридических наук Александр Карабанов.

В ходе спецоперации на Украине погибли пятеро мобилизованных из Челябинской области. Эти данные подтвердила пресс-служба губернатора российского региона Алексея Текслера. Это первое официальное сообщение от российских властей о гибели резервистов.

«Сотрудники военкомата сообщают родственникам военнослужащего о его гибели лично или по телефону, — сказал Карабанов. — В телефонном режиме также сообщают адрес морга, в котором находится тело. Если по телефону не сообщили адрес морга — родственникам необходимо лично обратиться в ближайший военкомат и запросить эту информацию».

Как объяснил юрист, оформить документы в морге может родственник погибшего или другие лица, в том числе «гражданские» жены, соседи, сослуживцы и так далее. Перед поездкой в морг следует взять все имеющиеся документы погибшего, а также одежду и обувь для захоронения. Заявитель должен обратиться в регистратуру морга. Предъявить свой паспорт, и при необходимости пройти процедуру опознания тела.

«Единовременная выплата в случае получения человеком травмы, ранения или контузии — 3 миллиона рублей, а единовременная выплата в случае гибели военнослужащего составляет 5 миллионов рублей. Все военнослужащие СВО застрахованы. Членам семьи страховая компания выплатит за легкое ранение 74 тысячи 221 рубль, за тяжелое ранение — 296 тысяч 846 рублей, а по факту гибели — 2 миллиона 968 тысяч 464 рубля и 4 копейки», — рассказал правозащитник.

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Он также добавил, что компенсация может быть выплачена родственникам за гибель военнослужащего, если гибель была связана с исполнением воинского долга либо на сборе. А также в случае, если в течение года после увольнения смерть наступила от полученных во время несения службы травм либо заболеваний.

«На оплату ритуальных услуг в регионах выплатить могут 20 тысяч 350 рублей. На изготовление памятника — до 35 тысяч 171 рубля. Доставка гроба с телом погибшего, согласно приказу министра обороны, должна осуществляться в возможно короткие сроки в сопровождении представителей воинской части. Сопровождающему вручаются первый экземпляр извещения о смерти, свидетельство о смерти и его заверенная копия», — перечислил Карабанов.

11 октября глава Снежинска Андрей Пульников рассказал, что житель города, призванный в рамках частичной мобилизации, скончался в военном городке Екатеринбурга. Он не уточнял, в какой конкретно части умер мобилизованный.

Позже депутат Госдумы Максим Иванов назвал возможной версией гибели резервиста передозировку наркотиками.

Напомним, в России частичная мобилизация была объявлена с 21 сентября.

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Наталия Белова
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