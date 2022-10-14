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06:30, 14 октября 2022Мир

В Британии раскритиковали Макрона из-за слов о ядерной доктрине

Глава Минобороны Великобритании Уоллес раскритиковал Макрона из-за слов о ядерной доктрине

Фото: Pixabay

Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона после заявления о невозможности применения ядерного оружия в ответ на его применение Россией против Украины. Слова Уоллеса приводит РБК.

«Это заявление раскрывает карты президента Макрона», — указал Уоллес. Представитель The Daily Telegraph в НАТО согласился с Уоллесом, подчеркнув, что слова Макрона подрывают «принципы сдерживания».

Ранее Макрон в эфире телеканала France 2 заявил, что Франция не будет применять ядерное оружие в случае его применения Россией на территории Украины. «Мы должны помогать Украине сопротивляться, но необходимо избегать любой эскалации конфликта. Необходимо, чтобы эта война не расширялась ни географически, ни вертикально - то есть в плане использования оружия массового уничтожения», — сказал он.

Марина Совина
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