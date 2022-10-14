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20:33, 14 октября 2022Среда обитания

Стало известно о покупке Марион Котийяр дома в США

Французская актриса Марион Котийяр приобрела дом в Лос-Анджелесе

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французская актриса Марион Котийяр купила дом в США. Об этом сообщил Dirt.

Обладательница премии «Оскар» купила особняк в средиземноморском стиле в лос-анджелесском районе Лос-Фелис еще год назад, однако о приобретении стало известно только сейчас. Стоимость сделки составила 5,4 миллиона долларов. Котийяр удалось приобрести дом со скидкой — предыдущий владелец хотел продать его за 7 миллионов долларов.

В двухэтажном особняке 1937 года постройки площадью 394,7 квадратных метра пять спален, четыре ванных комнаты, а также дополнительный санузел. С балконов спален открываются виды на центр города. Кроме того, в доме есть тренажерный зал, библиотека, гостиная с камином, кухня, а также столовая с раздвижными дверями, ведущими к внутреннему дворику, и терраса.

Интерьер выполнен преимущественно в молочном оттенке. При оформлении также использовались коричневый и горчичный цвета.

Для парковки предусмотрен гараж, предназначенный для двух автомобилей. На засаженном фруктовыми деревьями и цветами участке размером в 0,21 гектара также расположены гостевой дом, огород, бассейн, несколько фонтанов и площадка для барбекю.

Полина Кислицына
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