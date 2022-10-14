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10:17, 14 октября 2022Экономика

Описаны последствия установки предельной цены на российскую нефть

Аналитик Демидов: предельная цена на нефть из России может удержать мировые цены от роста

Фото: Sergei Karpukhin / Reuters

Предельная цена на нефть из России в районе 60 долларов за баррель, которую озвучили в США, выглядит как допустимая для российских нефтяников, так как они продают сырье в Азию по цене от 57 долларов за баррель с учетом оплаты логистики, считает международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных последствиях при установлении такой предельной цены на российскую нефть.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. При этом, уточнила она, предельная цена пока не определена, и Вашингтон работает со своими партнерами, «чтобы решить, какой ей следует быть».

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Предложение США установить предельную цену на российскую нефть именно на этой отметке может быть обусловлено двумя факторами, считает аналитик.

Во-первых, эта предельная цена может помочь удержать мировые цены на нефть в диапазоне ниже 80 долларов. Дело в том, что цена в 60 долларов за баррель теоретически может оставить Россию на европейском рынке, и тогда ОПЕК придется снижать свои цены, объяснил Демидов. «Цена в итоге может вернуться в диапазон ниже 80 долларов за баррель, при том, что Россия так и будет продавать за 60, так как российская нефть всегда торговалась с дисконтом», — уточнил он.

Но аналитик предположил, что Россия все-таки не станет продавать нефть в ЕС по цене в 60 долларов, потому что это приведет к ценовому конфликту с ОПЕК+.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.

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Екатерина Смирная
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