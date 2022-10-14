Описаны последствия установки предельной цены на российскую нефть

Аналитик Демидов: предельная цена на нефть из России может удержать мировые цены от роста

Предельная цена на нефть из России в районе 60 долларов за баррель, которую озвучили в США, выглядит как допустимая для российских нефтяников, так как они продают сырье в Азию по цене от 57 долларов за баррель с учетом оплаты логистики, считает международный аналитик рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о возможных последствиях при установлении такой предельной цены на российскую нефть.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Западу следует попытаться установить предельную цену на российскую нефть в районе 60 долларов за баррель. При этом, уточнила она, предельная цена пока не определена, и Вашингтон работает со своими партнерами, «чтобы решить, какой ей следует быть».

Предложение США установить предельную цену на российскую нефть именно на этой отметке может быть обусловлено двумя факторами, считает аналитик.

Во-первых, эта предельная цена может помочь удержать мировые цены на нефть в диапазоне ниже 80 долларов. Дело в том, что цена в 60 долларов за баррель теоретически может оставить Россию на европейском рынке, и тогда ОПЕК придется снижать свои цены, объяснил Демидов. «Цена в итоге может вернуться в диапазон ниже 80 долларов за баррель, при том, что Россия так и будет продавать за 60, так как российская нефть всегда торговалась с дисконтом», — уточнил он.

Но аналитик предположил, что Россия все-таки не станет продавать нефть в ЕС по цене в 60 долларов, потому что это приведет к ценовому конфликту с ОПЕК+.

5 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, согласно которому вводится потолок цен на российскую нефть. После этого президент России Владимир Путин предупредил, что страна полностью перестанет поставлять нефть и газ тем государствам, которые попытаются ввести потолок цен на сырье из РФ.