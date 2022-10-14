В СПЧ назвали вакханалией облавы на резервистов в Москве и Петербурге

Член СПЧ Кабанов призвал наказать виновных в рейдах на резервистов в Москве и Петербурге

Происходящие на протяжении нескольких дней облавы на резервистов у метро в Москве и на территории жилищных комплексов в Санкт-Петербурге похожи на вакханалию. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Он назвал эти мероприятия неправомерными и призвал наказать виновных. «Происходит дискредитация Вооруженных сил РФ и спецоперации. То, что в течение нескольких дней происходило в Москве и Санкт-Петербурге — это не что иное, как попытка исправить свои недочеты за счет прав граждан», — отметил Кабанов.

По мнению правозащитника, военкомы упустили мобилизационную ситуацию и не занимались ею. «Творят все что хотят, меняют категорию призыва, не проводят медкомиссий, самое главное — не выполняют указания главнокомандующего», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал граждан обращаться при облавах военкомов в Генпрокуратуру России.

Еще раньше сенатор Андрей Клишас счел недопустимым вручение повесток резервистам в общественных местах. Он напомнил, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов.

14 октября стало известно, что в Петербурге полицейские устроили облавы на резервистов в подъездах жилых комплексов. По данным очевидцев, стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки. Аналогичные случаи возникли и у нескольких станций метро в Москве.