Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:32, 14 октября 2022Россия

В СПЧ назвали вакханалией облавы на резервистов в Москве и Петербурге

Член СПЧ Кабанов призвал наказать виновных в рейдах на резервистов в Москве и Петербурге

Фото: телеграм-канал «Москвач • Новости Москвы»

Происходящие на протяжении нескольких дней облавы на резервистов у метро в Москве и на территории жилищных комплексов в Санкт-Петербурге похожи на вакханалию. Таким мнением поделился с радиостанцией «Говорит Москва» член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов.

Он назвал эти мероприятия неправомерными и призвал наказать виновных. «Происходит дискредитация Вооруженных сил РФ и спецоперации. То, что в течение нескольких дней происходило в Москве и Санкт-Петербурге — это не что иное, как попытка исправить свои недочеты за счет прав граждан», — отметил Кабанов.

Материалы по теме:
«Дополнительный призыв не планируется» Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
«Дополнительный призыв не планируется»Путин назвал сроки завершения частичной мобилизации в России
Сегодня
Повестка, отсрочка и неявка: что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
Повестка, отсрочка и неявка:что и как делать, если вручили повестку во время мобилизации?
27 сентября 2022

По мнению правозащитника, военкомы упустили мобилизационную ситуацию и не занимались ею. «Творят все что хотят, меняют категорию призыва, не проводят медкомиссий, самое главное — не выполняют указания главнокомандующего», — подчеркнул он.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал граждан обращаться при облавах военкомов в Генпрокуратуру России.

Еще раньше сенатор Андрей Клишас счел недопустимым вручение повесток резервистам в общественных местах. Он напомнил, что органы внутренних дел подключаются к вопросам призыва на военную службу только в случае поступления из военкомата письменного запроса о доставлении конкретного лица или же при розыске уклонистов.

14 октября стало известно, что в Петербурге полицейские устроили облавы на резервистов в подъездах жилых комплексов. По данным очевидцев, стражи правопорядка ждали, когда мужчины выйдут из квартир на работу, и в этот момент вручали им повестки. Аналогичные случаи возникли и у нескольких станций метро в Москве.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Стрелкова, Подоляку и других военных блогеров проверят на дискредитацию армии
Врач назвала смертельно опасные бессимптомно протекающие женские болезни
Полная девушка примерила одинаковые вещи с 54-летней матерью и восхитила фанатов
В граничащем с Украиной российском регионе решили объявить школьные каникулы
Открыт новый участок российской мегатрассы
Многочасовой крик в самолете довел туриста до истерики и попал на видео
Глава МИД Черногории назвал честью запрет на въезд в Россию
Появились данные об обстрелах Белгорода ВСУ
Россиянина задержали за поджог знакомой и ее квартиры в Подмосковье
Американка сделала чехол для телефона из крысы
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.