Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Химки
0:0
Завершен
Факел
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Торпедо М
0:1
Завершен
Локомотив М
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Лестер Сити
0:0
Завершен
Кристал Пэлас
Англия - Премьер-лига|11-й тур
Краснодар
2:3
Завершен
Ахмат
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Динамо М
3:2
Завершен
Оренбург
Россия - Премьер-Лига|13-й тур
Тоттенхэм Хотспур
2:0
Завершен
Эвертон
Англия - Премьер-лига|11-й тур
00:06, 16 октября 2022Спорт

Александр Емельяненко поделился подробностями свадьбы

Женившийся Александр Емельяненко рассказал, что считает немодным устраивать пышную свадьбу

Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился подробностями свадьбы в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

«Пышная свадьба — это уже немодно, это каменный век. Немодно — свадьбы справлять, устраивать бесплатную массовую попойку. Я не пью, супруга тоже», — рассказал 41-летний спортсмен. Емельяненко отметил, что вместе с супругой ведет здоровый образ жизни и они готовятся к появлению детей.

О женитьбе Емельяненко стало известно 15 октября. Избранницей спортсмена стала его бывшая супруга Полина Селедцова. Брак был зарегистрирован в Москве, в Мещанском отделе ЗАГСа.

Первый раз пара оформила отношения в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко находился, будучи обвиняемым по делу об изнасиловании. Спортсмен развелся с Селедцовой четыре года назад. Они вновь начали встречаться летом 2021-го, когда Емельяненко вел подготовку к бою против соотечественника Вячеслава Дацика.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Маск согласился продолжить оплачивать Starlink для Украины
У россиян в Гонконге начались сложности с банковскими операциями
Министру обороны Британии спрогнозировали отставку из-за Трасс
Подозреваемую в убийстве сестры российскую школьницу заключили под стражу
Пришедшему за загранпаспортом россиянину вручили повестку
Ракета-носитель «Ангара» со спутником Минобороны стартовала с Плесецка
В США представили «бесшумную» версию БТР Stryker
Александр Емельяненко поделился подробностями свадьбы
Украинских военных обвинили в обстреле эвакуационных групп в Артемовске
В Москве прошла заключительная церемония развода пеших и конных караулов
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.