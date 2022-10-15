Женившийся Александр Емельяненко рассказал, что считает немодным устраивать пышную свадьбу

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко поделился подробностями свадьбы в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

«Пышная свадьба — это уже немодно, это каменный век. Немодно — свадьбы справлять, устраивать бесплатную массовую попойку. Я не пью, супруга тоже», — рассказал 41-летний спортсмен. Емельяненко отметил, что вместе с супругой ведет здоровый образ жизни и они готовятся к появлению детей.

О женитьбе Емельяненко стало известно 15 октября. Избранницей спортсмена стала его бывшая супруга Полина Селедцова. Брак был зарегистрирован в Москве, в Мещанском отделе ЗАГСа.

Первый раз пара оформила отношения в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко находился, будучи обвиняемым по делу об изнасиловании. Спортсмен развелся с Селедцовой четыре года назад. Они вновь начали встречаться летом 2021-го, когда Емельяненко вел подготовку к бою против соотечественника Вячеслава Дацика.