Боец MMA Александр Емельяненко женился на бывшей супруге Полине Селедцовой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко женился. Об этом сообщает YouTube-канал «Ушатайка».

Избранницей 41-летнего спортсмена стала его бывшая супруга Полина Селедцова. Брак был зарегистрирован в Москве, в Мещанском отделе ЗАГСа. «Самый лучший день», — написал Емельяненко в социальных сетях.

Емельяненко заявил о планах жениться на бывшей супруге в августе 2022-го. Тяжеловес отмечал, что не собирается устраивать роскошную свадьбу.

Первый раз пара оформила отношения в 2015 году, расписавшись в Бутырском следственном изоляторе, где Емельяненко находился, будучи обвиняемым по делу об изнасиловании. Спортсмен развелся с Селедцовой четыре года назад. Они вновь начали встречаться летом 2021-го, когда Емельяненко вел подготовку к бою против соотечественника Вячеслава Дацика.

Емельяненко начал карьеру в 2003 году. Он известен по выступлениям в Pride, M-1 Global, WFCA. Всего боец провел 38 поединков. Он одержал 28 побед и потерпел 9 поражений, еще одна схватка с его участием закончилась ничьей.