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08:00, 15 октября 2022Спорт

Черчесов оценил желание легионеров «Зенита» получить российский паспорт

Черчесов заявил, что не удивился желанию легионеров «Зенита» получить российский паспорт

Фото: Evgenia Novozhenina / Action Images / Reuters

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил желание бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российский паспорт. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник и все», — прокомментировал ситуацию Черчесов. Специалист заявил, что причины такого решения могут быть разными, и он не хочет ничего додумывать.

30 сентября Малком назвал причины, по которым он решил поменять паспорт. «При помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе», — сказал футболист.

О желании бразильских игроков получить гражданство России стало известно 19 сентября. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.

Дарья Коршунова
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