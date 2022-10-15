Черчесов оценил желание легионеров «Зенита» получить российский паспорт

Черчесов заявил, что не удивился желанию легионеров «Зенита» получить российский паспорт

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов оценил желание бразильских легионеров «Зенита» Малкома и Клаудиньо получить российский паспорт. Его слова передает «Чемпионат.com».

«Не удивился, что они хотят получить паспорт РФ. Может, у них невесты русские? Откуда я знаю? Прочитал, вник и все», — прокомментировал ситуацию Черчесов. Специалист заявил, что причины такого решения могут быть разными, и он не хочет ничего додумывать.

30 сентября Малком назвал причины, по которым он решил поменять паспорт. «При помощи этого освободится дополнительное место для еще одного иностранца в клубе», — сказал футболист.

О желании бразильских игроков получить гражданство России стало известно 19 сентября. Малком выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургской команды он стал трехкратным чемпионом России, трижды завоевал Суперкубок страны и стал победителем Кубка России. Клаудиньо присоединился к сине-бело-голубым в 2021 году и вместе с клубом стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны.