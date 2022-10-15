Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
06:22, 15 октября 2022Экономика

Аналитик предрек снижение роли доллара и евро в мировой экономике

Аналитик Васильев предрек снижение роли доллара и евро в экономике мира в ближайшие месяцы

Фото: Unsplash

Главный аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев заявил, что доллар и евро утратят свое влияние в ближайшие месяцы, в том числе на фоне перехода России и дружественных ей стран на расчеты в национальных валютах. Об этом пишет агентство «Прайм».

Васильев отметил, что правительство России удвоит число внешнеторговых расчетов в рублях к 2025 году, а использование дружественных валют увеличится в 13 раз. Среди них — китайский юань, индийская рупия и турецкая лира. 60 процентов внешней торговли будет идти не в долларах и евро, поэтому специалист предрек снижение роли доллара и евро в экономике мира в ближайшие месяцы.

Материалы по теме:
Фунт лиха. Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
Фунт лиха.Новый премьер Британии всего за месяц обрушила валюту и экономику страны. Как ей это удалось?
10 октября 2022
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным. Стоит ли держать в нем свои сбережения?
Россия хочет отказаться от доллара и называет его токсичным.Стоит ли держать в нем свои сбережения?
9 сентября 2022

Эксперт предположил, что в будущем на глобальном рынке появятся независимые от Запада сырьевые биржи и финансовые системы, которые ослабят роль доллара как мировой валюты. Чем больше государств откажется от американской валюты в расчетах и сбережениях, тем скорее глобальная экономика станет многополярной.

Ранее американский журналист и колумнист Фарид Закария раскрыл опасность экономической войны с Россией. По его мнению, противостояние ослабит роль США и доллара на мировой арене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Страны НАТО проведут учения по ядерному сдерживанию
Выявлен важный фактор здоровья почек
Названы увеличивающие риск депрессии факторы
Стало известно об участившемся переходе компаний с русскими корнями в офшоры РФ
Диетолог Гинзбург заявил о положительном влиянии приправ на организм человека
Аналитик предрек снижение роли доллара и евро в мировой экономике
Названо вредное для аллергиков и детей блюдо для завтрака
Беженец с Украины рассказал о трудностях после переезда в Канаду
Психиатр рассказал о самых частых причинах нарушения сна
Стало известно о брошенных при отступлении списках обучавшихся в ФРГ бойцов ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.