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05:04, 15 октября 2022Экономика

Раскрыта опасность экономической войны с Россией для США

Колумнист WP Закария допустил потеряю влияния США из-за экономической войны с Россией

Фото: Unsplash

Американский журналист и колумнист Фарид Закария рассказал, чем опасна для США экономическая война с Россией. Об этом он написал в материале для The Washington Post (WP).

Автор предположил, что последствия мировой экономической войны Запада против России будут наблюдаться десятилетиями, поскольку риски стали «уже заоблачными». Он раскрыл опасность этого явления и допустил потерю влияния США, поскольку Вашингтон ведет противостояние почти в одиночестве, «пользуясь уникальным статусом доллара».

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При этом Саудовская Аравия и другие страны Персидского залива, Индия, Турция, Индонезия, Китай «пытаются вырваться» из-под влияния американской валюты и« уйти прочь от далеко идущей экономической мощи Вашингтона».

Закария добавил, что американскому президенту Джо Байдену следует объяснить, что Вашингтон использует доллар для ответа на «беспрецедентный вызов» со стороны Москвы и что его не будут применять «в обычных обстоятельствах». В противном случае настоящее время останется в истории к«ак момент, когда страны по всему миру начали снижать свою зависимость от Америки», а США — «терять, как выразился один французский президент, свою "непомерную привилегию" на мировую резервную валюту».

Ранее Байден выделил новый пакет военной помощи Украине. Киев получит поставки оружия и боеприпасов на сумму до 725 миллионов долларов.

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Марина Совина
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