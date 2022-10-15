Washington Post: США возмутились задержкой финансовой помощи Украине со стороны Европы

Напряженность между США и их западными союзниками растет из-за ухудшения состояния экономики Украины. Американские официальные лица все чаще подталкивают Европейский Союз к увеличению финансовой помощи стране, пишет Washington Post.

Несколько раз за последнее время министр финансов США Джане Йеллен призывала своих международных коллег увеличить объем помощи и ускорить поступление средств на Украину. Она возмутилась задержкой в этом вопросе со стороны Европы.

Новые прогнозы Всемирного банка предполагают, что экономика Украины сократится на 35 процентов в этом году, а инфляция может достичь 40 процентов в начале следующего года. Президент страны Владимир Зеленский ранее заявил, что Украина нуждается в экстренной экономической помощи Запада на сумму до 38 миллиардов долларов. Эта цифра не включает дополнительные 350 миллиардов долларов, которые, по оценке Всемирного банка, потребуются для восстановления Украины.

США предоставили экономическую помощь в размере 8,5 миллиарда долларов и до конца года пообещали еще 4,5 миллиарда. В то время как ЕС пообещал выделить 11 миллиардов евро, но направил лишь около 3 миллиардов на кредиты. Европейская комиссия также обещает выделить 10,2 миллиарда евро на экстренную экономическую помощь Украине до конца года, не считая военной помощи.