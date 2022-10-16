Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:42, 15 октября 2022Экономика

Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи своевременным

Генсек ОАПЕК Али бин Сабт назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти своевременным

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт назвал правильным и своевременным решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabia.

Он подчеркнул, что данная мера была принята «в нужное время». «Это решение приняло во внимание неопределенность, связанную с динамикой мировой экономики, и соответствовало успешному подходу ОПЕК+ к принятию активных мер по предотвращению каких-либо дисбалансов на рынке нефти», — приводит телеканал его слова.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. В ответ на это Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заверил, что Эр-Рияд не ставил целью навредить США, а высокие цены на бензин в США он назвал следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Ксения Назарова
Обсудить
Последние новости
Террористы расстреляли добровольцев на полигоне в Белгородской области
Александр Емельяненко поделился подробностями свадьбы
Украинских военных обвинили в обстреле эвакуационных групп в Артемовске
В Москве прошла заключительная церемония развода пеших и конных караулов
Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи своевременным
Бойцы «Вагнера» решили оборудовать взводные опорные пункты на передовой
В Стамбуле загорелся небоскреб
В Италии заявили о причастности Запада к атаке на «Северные потоки»
В иранской тюрьме произошел пожар после перестрелки между заключенными
В Киеве рассказали о защите важной инфраструктуры «антидроновым куполом»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.