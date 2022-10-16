Генсек ОАПЕК назвал решение о снижении нефтедобычи своевременным

Генсек ОАПЕК Али бин Сабт назвал решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти своевременным

Генеральный секретарь Организации арабских стран-экспортеров нефти (ОАПЕК) Али бин Сабт назвал правильным и своевременным решение ОПЕК+ о снижении добычи нефти. Об этом он заявил в интервью телеканалу Al Arabia.

Он подчеркнул, что данная мера была принята «в нужное время». «Это решение приняло во внимание неопределенность, связанную с динамикой мировой экономики, и соответствовало успешному подходу ОПЕК+ к принятию активных мер по предотвращению каких-либо дисбалансов на рынке нефти», — приводит телеканал его слова.

ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. В ответ на это Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в США. В свою очередь, глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заверил, что Эр-Рияд не ставил целью навредить США, а высокие цены на бензин в США он назвал следствием нехватки нефтеперерабатывающих заводов.

