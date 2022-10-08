В Саудовской Аравии ответили на претензии США из-за сокращения добычи нефти

Fox News: глава МИД Саудовской Аравии заявил, что добыча нефти сокращена не во вред США

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в интервью Fox News ответил на претензии США из-за сокращения добычи нефти.

Он подчеркнул, что высокие цены на бензин в США — не вина Саудовской Аравии, а следствие нехватки нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в самих Штатах. «У вас дефицит переработки, вы не строили нефтеперерабатывающие заводы десятилетиями», — заявил министр.

При этом аль-Джубейр заверил, что Саудовская Аравия не ставила целью навредить США, а идея об этом «целиком и полностью неверна».

Ранее президент США Джо Байден обвинил Россию и Саудовскую Аравию в росте цен на бензин в стране после того, как ОПЕК+ решила резко сократить добычу нефти с ноября текущего года, об этом стало известно 5 октября. Страны должны будут уменьшить производство на два миллиона баррелей в сутки.