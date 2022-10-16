Соседи подозреваемого в теракте на Крымском мосту рассказали о конфликте с ним

Сын подозреваемого во взрыве на Крымском мосту подтвердил задержание отца

Соседи одного из предполагаемых организаторов взрыва Крымского моста Романа Соломко рассказали об общении с ним, сообщает РИА Новости.

Около десяти лет назад Соломко купил дом, обнесенный глухим кирпичным забором. Корреспондент издания побывал на месте жительства фигуранта в Херсоне, где пообщался с прорабом, который делает ремонт в коттедже Соломко. Он рассказал, что последний раз видел хозяина дома 10 октября. После этого держал связь с женой Романа Ириной. Собеседник издания рассказал, что его заказчик владеет аграрной фирмой.

Соседи из расположенного рядом коттеджа характеризовали Романа, как занятого человека. Они рассказали, что мужчина постоянно был в разъездах, застать дома его было сложно. При этом раньше он был приветливым, но после конфликта по вопросу размежевания участка, когда Роман построил гараж, общение прекратилось.

Еще одна соседка отметила, что давно не видела Романа. Женщина рассказала, что Соломко живут обособленно. «Они богатые, а мы не очень, они молодые, а мы старики», — сказала она.

Также ситуацию прокомментировал сын Романа Соломко Максим. Он заявил, что отца «подставили».

13 октября Киевский районный суд Симферополя арестовал пятерых фигурантов уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. Подозреваемые Артем Азатьян, Георгий Азатьян, Роман Соломко, Владимир Злоба и Артур Терчанян заключены под стражу до 8 декабря.

Взрыв на мосту через Керченский пролив произошел утром 8 октября. В результате подрыва фуры были разрушены несколько пролетов моста для автомобильного транспорта. По последним данным, погибли четыре человека, еще несколько пропали без вести.