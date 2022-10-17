В Госдуме раскритиковали идею лишить депутатов отсрочки от мобилизации

Депутат ГД Морозов заявил, что Дума должна работать даже в чрезвычайных условиях

Идея лишить депутатов отсрочки от частичной мобилизации неконструктивна. С критикой законопроекта фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) выступил депутат Госдумы Олег Морозов, передает РИА Новости.

Морозов заявил, что такая инициатива будет некорректна с юридической точки зрения и что Дума должна работать даже в чрезвычайных условиях. Он добавил, что депутат избирается для исполнения депутатских полномочий — в этом, по убеждению парламентария, и заключается его долг перед гражданами страны.

«Полагаю, что чисто арифметически процент депутатов, задействованных в различных формах в СВО, уже сейчас выше, чем среди некоторых других категорий наших граждан», — заключил Морозов, отметив, что многие депутаты постоянно находятся в зоне боевых действий. Он подытожил, что снятие брони с депутатов не должно отразиться на работе парламента.

17 октября в Госдуму внесли законопроект, предлагающий лишить брони от частичной мобилизации сенаторов и депутатов, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами. По мнению одного из инициаторов поправок, главы фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергея Миронова, такая инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».

Кроме того, в документе указаны категории граждан, которых нужно призывать на военную службу по частичной мобилизации в первую очередь. Среди них сотрудники Росгвардии, СВР, ФСБ, военной прокуратуры, Следственного комитета, воинских подразделений федеральной противопожарной службы, спасательных воинских формирований, а также уволенные с военной службы и зачисленные в запас Вооруженных сил России.

14 октября президент России Владимир Путин сообщил, что частичная мобилизация в стране завершится в течение ближайших двух недель. По его словам, в стране мобилизовали 222 тысячи человек, все призванные на военную службу пройдут дополнительную военную подготовку перед отправкой в части.