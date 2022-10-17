Раскрыта динамика цен на вторичное жилье в России

«Мир квартир»: готовые квартиры подорожали в 36 российских городах, а в 34 подешевели

По итогам третьего квартала 2022 года жилье на вторичном рынке подорожало в 36 городах России. В 34 населенных пунктах цены снизились. К такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир» в своем исследовании.

По данным специалистов, сильнее всего за этот период средняя стоимость предложения на вторичном рынке выросла в Махачкале (плюс 8 процентов), Кирове (плюс 7,7 процента), Якутске (плюс 5,4 процента), Новосибирске (плюс 5,1 процента), Ленинградской области (плюс 5 процентов), Хабаровске (плюс 4,7 процента), Красноярске (плюс 4,1 процента), Краснодаре (плюс 4,1 процента), Оренбурге (плюс 3,1 процента) и Астрахани (плюс 2,5 процента).

Самое заметное снижение стоимости готовых квартир зафиксировали в Ставрополе (минус 6,9 процента), Калининграде (минус 6,7 процента), Твери (минус 6,5 процента), Севастополе (минус 5,5 процента), Симферополе (минус 5 процентов), Калуге (минус 3,5 процента), Волжском (минус 3,5 процента), Иванове (минус 3,2 процента), Мурманске (минус 3,2 процента) и Грозном (минус 3,1 процента).

Аналитики отметили, что в целом по 70 крупнейшим городам России средняя цена предложения уменьшилась на 0,1 процента, до 5,07 миллиона рублей. При этом средняя стоимость одного квадратного метра «вторички» опустилась лишь в 13 городах, заметнее всего — в Калининграде (минус 5,1 процента), Севастополе (минус 3,3 процента), Грозном (минус 2,6 процента), Симферополе (минус 2,3 процента), Казани (минус 1,5 процента), Мурманске (минус 1,5 процента) и Магнитогорске (минус 1,5 процента).

Наиболее сильно вторичный «квадрат» подорожал в Ленинградской области (плюс 9,4 процента), Якутске (плюс 9,1 процента), Кирове (плюс 8,9 процента) и Махачкале (плюс 8,8 процента). В целом по 70 городам средняя стоимость квадратного метра вторичных квартир с июля по сентябрь выросла на 2,3 процента, до 95,9 тысячи рублей.

«Вторичный рынок с определенным временным лагом реагирует на процессы, происходящие на первичном. Новостройки в последние годы показывали небывалый рост, и теперь это подорожавшее жилье, перешедшее на регулярный рынок, сильно влияет на средние цены. Собственники, купившие квартиры по таким высоким ценам, крайне неохотно снижают их при продаже. Сейчас скидки в 10-15 процентов можно получить только от эмигрирующих, которым в силу разных причин нужна срочная продажа», — пояснил гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко. Однако эксперт предположил, что в ближайшем будущем вторичное жилье начнет понемногу дешеветь.

Ранее аналитики «Авито Недвижимости» выяснили, что в третьем квартале 2022 года сильнее всего вторичные квартиры подешевели в Калининграде — в среднем на 10 процентов, до 5,6 миллиона рублей. Второе место по снижению стоимости «вторички» поделили Санкт-Петербург (в среднем 8,4 миллиона рублей за лот), Сочи (9,96 миллиона рублей) и Казань (5,85 миллиона рублей) — там подобные объекты стали дешевле на 5 процентов по сравнению со вторым кварталом 2022 года.