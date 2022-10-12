Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Названы города России с подешевевшими квартирами

«Авито Недвижимость»: вторичные квартиры сильнее всего подешевели в Калининграде

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

По итогам третьего квартала 2022 года квартиры на вторичном рынке сильнее всего подешевели в Калининграде — в среднем на 10 процентов, до 5,6 миллиона рублей. Города России с повысившейся доступностью готового жилья назвали аналитики «Авито Недвижимости». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Второе место по снижению стоимости «вторички» поделили Санкт-Петербург (в среднем 8,4 миллиона рублей за лот), Сочи (9,96 миллиона рублей) и Казань (5,85 миллиона рублей) — там подобные объекты стали дешевле на 5 процентов по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Среди лидеров по росту доступности готового жилья аналитики также указали Томск (минус 4 процента, до 4 миллионов рублей), Волгоград (минус 3 процента, до 3,2 миллиона рублей) и Саратов (минус 3 процента, до 3,1 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Без сдачи. В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
Без сдачи.В Москве пустуют тысячи съемных квартир. На какие уступки теперь готовы их владельцы?
3 августа 2022
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022

В целом, по оценкам специалистов, в 33 крупных городах России стоимость вторичных квартир за третий квартал не изменилась. Однако такой вывод нельзя сделать при рассмотрении показателей объектов разного формата. Так, квартиры со свободной планировкой стали дешевле на 9 процентов, студии — на 3 процента, варианты с четырьмя комнатами и более — на 2 процента, а «однушки» — на 1 процент. Подорожали «двушки» и «трешки» — оба типа объектов прибавили по 2 процента.

При этом спрос на вторичное жилье в стране вырос в среднем на 31 процент за три месяца. Такую динамику в «Авито Недвижимости» объясняют низкой базой второго квартала этого года, а также значительным увеличением числа доступных объектов на платформе.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что Москва заняла 16-е место среди российских мегаполисов по росту цен на вторичное жилье по итогам третьего квартала. Лидером рейтинга назвали Самару с динамикой в 36 процентов — объекты подорожали до 101,9 тысячи рублей.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Кремль ответил на вопрос о «новой волне» мобилизации в России
Соболь оштрафована на десять тысяч рублей за нарушение закона об иноагентах
Премьеру «Дюны 2» вновь перенесли
Строители бункеров рассказали о спросе в России
В Госдуме нашли объяснение высокой смертности мобилизованных в Елани
Россиянам рассказали о признаках и опасных последствиях гастрита
Стало известно о перенесенной умершим депутатом Госдумы болезни
На Кавказе автомобиль с туристами упал со смотровой площадки
В российском регионе ребенок выстрелил в голову 12-летнему брату
В Армении отреагировали на расследование ФСБ о взрыве на Крымском мосту
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.