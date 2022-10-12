Названы города России с подешевевшими квартирами

«Авито Недвижимость»: вторичные квартиры сильнее всего подешевели в Калининграде

По итогам третьего квартала 2022 года квартиры на вторичном рынке сильнее всего подешевели в Калининграде — в среднем на 10 процентов, до 5,6 миллиона рублей. Города России с повысившейся доступностью готового жилья назвали аналитики «Авито Недвижимости». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Второе место по снижению стоимости «вторички» поделили Санкт-Петербург (в среднем 8,4 миллиона рублей за лот), Сочи (9,96 миллиона рублей) и Казань (5,85 миллиона рублей) — там подобные объекты стали дешевле на 5 процентов по сравнению со вторым кварталом 2022 года. Среди лидеров по росту доступности готового жилья аналитики также указали Томск (минус 4 процента, до 4 миллионов рублей), Волгоград (минус 3 процента, до 3,2 миллиона рублей) и Саратов (минус 3 процента, до 3,1 миллиона рублей).

В целом, по оценкам специалистов, в 33 крупных городах России стоимость вторичных квартир за третий квартал не изменилась. Однако такой вывод нельзя сделать при рассмотрении показателей объектов разного формата. Так, квартиры со свободной планировкой стали дешевле на 9 процентов, студии — на 3 процента, варианты с четырьмя комнатами и более — на 2 процента, а «однушки» — на 1 процент. Подорожали «двушки» и «трешки» — оба типа объектов прибавили по 2 процента.

При этом спрос на вторичное жилье в стране вырос в среднем на 31 процент за три месяца. Такую динамику в «Авито Недвижимости» объясняют низкой базой второго квартала этого года, а также значительным увеличением числа доступных объектов на платформе.

Ранее аналитики ЦИАН выяснили, что Москва заняла 16-е место среди российских мегаполисов по росту цен на вторичное жилье по итогам третьего квартала. Лидером рейтинга назвали Самару с динамикой в 36 процентов — объекты подорожали до 101,9 тысячи рублей.