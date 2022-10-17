Чешский игрок клуба КХЛ оценил исключение из сборной из-за выступления в России

Либор Шулак заявил, что расстроен из-за исключения из сборной Чехии за контракт в России

Чешский капитан «Адмирала» Либор Шулак оценил исключение из сборной из-за выступления в России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Сейчас я играю в лучший хоккей в моей жизни, поэтому, конечно, я немного расстроен. Но это жизнь», — заявил игрок клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Он добавил, что очень скучает по друзьям в национальной команде.

5 октября чешский форвард СКА Дмитрий Яшкин рассказал о желании нескольких уехавших игроков-соотечественников вернуться в КХЛ. «С кем я ни разговаривал — все хотят вернуться. Думаю, чехи не приехали по семейным обстоятельствам, у кого‑то дети родились, у кого еще что-то», — поделился нападающий.

25 августа Федерация хоккея Чехии объявила, что не будет вызывать в сборную игроков, выступающих в российских клубах. В феврале Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от международных турниров. На фоне этого многие легионеры КХЛ начали покидать команды.

Шулак играет за «Адмирал» с 2021 года. Ранее он в течение одного сезона выступал в КХЛ в составе «Северстали». Вместе со сборной Чехии защитник трижды участвовал в чемпионате мира (2017, 2018 и 2021 годы) и все три раза занимал седьмое место. Также он представлял юношескую и молодежную национальные команды.